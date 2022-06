Journée internationale du réfugié : « Ils méritent aide et protection » (Macky Sall)

Le 20 juin marque la Journée internationale du réfugié. J’exprime à tous les #réfugiés et personnes déplacées notre solidarité et notre sympathie. Ils méritent aide et protection dans la dignité et sans discrimination.

— Macky Sall (@Macky_Sall) June 20, 2022



Aujourd’hui est célébrée la journée internationale du réfugié. A cette occasion, le président Macky Sall a exprimé sa solidarité et sa sympathie aux personnes déplacées, estimant qu’ils méritent « aide et protection dans la dignité et sans discrimination ».« Le 20 juin marque la Journée internationale du réfugié. J’exprime à tous les #réfugiés et personnes déplacées notre solidarité et notre sympathie. Ils méritent aide et protection dans la dignité et sans discrimination », a tweeté le président Sall.En 1989, un conflit intercommunautaire éclate dans la région frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie. Environ 60.000 personnes avaient fui de la Mauritanie vers le Sénégal et le Mali, selon le HCR. En 2021, la majorité d’entre eux vivent toujours au Sénégal.Apatrides, sans emplois ni revenus stables, sans domiciles fixes et souvent hébergés dans des maisons en délabrement ou en construction, les réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal vivent au jour le jour dans situations extrêmement difficiles.