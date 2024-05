Journée mondiale de la liberté de la presse : le nouveau régime s'engage à renforcer la diversité médiatique

Ousseynou Dieng Directeur de la communication a reconnu les défis auxquels sont confrontés les médias sénégalais, notamment en ce qui concerne la régulation des médias sociaux, la sécurité des journalistes et des techniciens des médias, ainsi que l'évolution rapide de la technologie et de l'intelligence artificielle. Lors de la célébration de la journée internationale de la journée de Presse ce 3 mai, le représentant du ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique a réaffirmé l'engagement du gouvernement sénégalais à renforcer la diversité médiatique et à protéger la liberté de la presse dans le pays. Il a souligné que « la diversité des médias est essentielle pour garantir une société démocratique et pluraliste, où toutes les voix sont entendues et respectées. »



Poursuivant il a mis l'accent sur la richesse du paysage médiatique sénégalais, M. Dieng a souligné le rôle crucial des médias dans la démocratie et le développement du pays. Il a noté que le Sénégal compte près de 50 organes de presse, dont beaucoup ont été créés à la veille des élections, démontrant ainsi l'engagement des médias dans le processus démocratique. Il a également souligné la présence de près de 60 stations de radio privées commerciales et environ 250 radios communautaires, témoignant de la diversité des voix et des opinions dans le pays.



En ce qui concerne la télévision, M. Dieng a indiqué qu'il y a actuellement 34 chaînes diffusées en mode TNT, offrant ainsi aux téléspectateurs une variété de contenus. De plus, il a mentionné la présence de plus de 150 sites d'informations en ligne, reflétant l'évolution numérique croissante du pays.



Ousseynou Dieng a affirmé que « cette diversité médiatique est le fruit des avancées démocratiques du Sénégal et de sa politique en faveur de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. » Il a également souligné l'importance des médias dans la formation de l'opinion publique et dans la promotion du débat démocratique.