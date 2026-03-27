Journée mondiale du Théâtre : Amadou Ba veut rapprocher la culture des populations et annonce un concours national

À l’occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale du Théâtre 2026, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, et le secrétaire d’État à la Culture, Bacary Sarr, ont présidé ce vendredi une cérémonie officielle au Complexe culturel Léopold Sédar Senghor, à Pikine, selon une note du ministère.



Placée sous le signe de la souveraineté culturelle, cette édition a rassemblé autorités administratives, territoriales et coutumières, ainsi que de nombreux acteurs du théâtre sénégalais, venus célébrer un art vivant profondément ancré dans les réalités sociales et culturelles du pays.



Dans son discours, le ministre Amadou Ba a salué le choix porté sur Pikine pour abriter l’événement, estimant qu’il illustre la volonté des autorités de territorialiser l’action culturelle et de rapprocher davantage la culture des populations. Il a également mis en avant l’approche inclusive et participative ayant guidé l’organisation de cette édition, issue d’une concertation entre la Direction des Arts et les professionnels du secteur.



Plusieurs figures et acteurs du théâtre sénégalais ont pris part à cette rencontre.



Placée sous le thème « Théâtre sénégalais et souveraineté », la célébration a permis de réaffirmer le rôle essentiel du théâtre comme espace d’expression, de transmission et de construction de l’identité collective. Le théâtre apparaît ainsi comme un levier de transformation sociale, de consolidation des valeurs et de promotion des récits culturels nationaux.



Le gouvernement, à travers le ministère en charge de la Culture, entend poursuivre les efforts de structuration et de professionnalisation du secteur, notamment avec l’organisation prochaine d’un concours national de théâtre.



Enfin, le ministère a salué l’engagement des acteurs mobilisés à travers le territoire national pour faire vivre et rayonner le théâtre sénégalais.