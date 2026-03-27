Soutien à l'ONU : Boubacar Seye salue la « décision courageuse » de l'État du Sénégal

Boubacar Seye, président de l'Association des victimes du régime de Macky Sall, a salué ce vendredi la décision des autorités sénégalaises de ne pas soutenir la candidature de l'ancien chef de l'État au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Dans une déclaration ferme, il qualifie ce choix de « signal sans équivoque » envoyé à la communauté internationale, plaçant la dignité nationale et le respect des droits humains au-dessus des considérations diplomatiques classiques.





Pour le défenseur des droits de l'homme, le Sénégal ne pouvait décemment porter sur la scène mondiale une figure dont le bilan en matière d'État de droit reste, selon lui, profondément contesté. Boubacar Seye estime qu'en refusant cet endossement, l'actuel gouvernement fait le choix de la justice contre la complaisance, honorant ainsi la mémoire des citoyens ayant souffert durant le précédent magistère. Il souligne qu'il était « impensable » pour le pays de promouvoir une telle candidature alors que de nombreuses victimes attendent toujours réparation et reconnaissance.





Cette prise de position marque, d'après le président de l'association, une volonté de rupture nette avec les pratiques du passé et une ambition de bâtir l'avenir sur la vérité et la responsabilité des dirigeants. En affirmant que le Sénégal se place désormais « du bon côté de l'histoire », Boubacar Seye voit dans cet acte un message de cohérence envoyé au monde, réaffirmant l'attachement du pays aux principes démocratiques fondamentaux.

