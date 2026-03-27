Manifestation à Dakar pour dénoncer les agressions contre l’Iran et le Liban

Une marche de protestation a rassemblé ce vendredi 27 mars 2026 plusieurs dizaines de personnes sur la place de la Nation à Dakar, pour dénoncer les attaques militaires menées par les États‑Unis et Israël contre l’Iran et le Liban. Cette mobilisation a été organisée par le Comité SOS Sénégal contre la guerre en Iran dans un contexte de tensions internationales liées au conflit opposant une coalition américano‑israélienne à l’Iran.



Les manifestants, certains brandissant des drapeaux de l’Iran, du Liban, de la Palestine et du Soudan ou portant des t‑shirts à l’effigie du guide suprême iranien, ont scandé des slogans hostiles aux États‑Unis et à Israël, affirmant leur opposition aux actions militaires lancées dans la région.



Dans son discours, l’ambassadeur d’Iran à Dakar, Hasan Asgari, a rappelé que l’Iran résistait aux attaques depuis plus de 20 jours et qu’il continuerait à exercer, selon lui, son droit à la légitime défense. Il a salué le soutien de plusieurs pays africains et mis en avant l’importance du soutien populaire au Sénégal, notamment à travers le registre de condoléances ouvert à l’ambassade iranienne, qu’il dit avoir été rempli de messages de solidarité.



« Nous avons reçu un soutien très fort du Sénégal. Le registre de condoléances ouvert à notre ambassade a été rempli, et nous avons reçu de nombreux messages de solidarité. La manifestation d’aujourd’hui montre que le peuple sénégalais est à nos côtés », a-t-il ajouté.



Parmi les personnalités présentes, plusieurs anciens ministres et acteurs politiques ont pris la parole pour dénoncer ce qu’ils qualifient d’« agressions » contre des peuples et des États souverains.



Momar Sambe, ancien ministre et coordonnateur national du RTA‑S (Rassemblement des travailleurs africains - Sénégal), a déclaré : « Tout ce qui touche un pays dans le monde nous concerne. Nous soutenons les peuples de l’Iran, de la Palestine, de Gaza et du Liban, agressés, selon nous, par Israël avec la complicité des États‑Unis. Nous n’oublions pas non plus le Venezuela et Cuba, asphyxiés par les mêmes puissances. Tant que les peuples opprimés souffriront, nous continuerons le combat ».



Pour sa part, Samba Sy, ancien ministre et secrétaire général du Parti de l’indépendance et du Travail (PIT), a condamné les bombardements et les destructions, affirmant que cette guerre, selon lui, n’a « aucune raison valable au 21e siècle » .



Également présent, Abdoulaye Thomas Faye, député du parti Pastef (au pouvoir), a renouvelé son soutien au peuple iranien contre ce qu’il qualifie d’« impérialisme américain et sionisme israélien », appelant les Sénégalais à manifester leur solidarité.



La manifestation a aussi vu la participation de Madame Regzeida Elena González Herrera, ambassadrice de la République bolivarienne du Venezuela au Sénégal, qui a exprimé le soutien de son pays à l’Iran, au Liban et à la Palestine, affirmant que la solidarité internationale doit s’exprimer face à ce qu’elle appelle « l’injustice internationale ».