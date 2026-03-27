Indépendance 2026 : 5086 défilants mobilisés dans la Zone militaire n°3

La Zone militaire n°3 s'apprête à célébrer le 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal avec un déploiement massif de 5086 défilants à travers les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. Le colonel Massamba Thiam, commandant de la zone (Comzone), en a fait l'annonce ce vendredi 27 mars 2026, confirmant une organisation de « grand format » pour cette édition placée sous le signe des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ).





Le défilé, qui sera à la fois civil, militaire, paramilitaire et motorisé, se répartit de manière stratégique entre les trois chefs-lieux de région. La ville de Kaolack mobilisera 1959 participants et 19 établissements scolaires, tandis que Fatick verra défiler 1689 personnes avec le concours de 32 établissements. À Kaffrine, ce sont 1438 défilants et 23 écoles qui battront le pavé. Outre les forces de défense et de sécurité (FDS), la fête nationale intègrera des majorettes, des anciens combattants, des mouvements de jeunesse et des conducteurs de motos « Jakarta » équipés de casques et de gilets.





Le thème de cette année, « Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 », souligne l'implication des FDS dans la sécurisation du futur événement sportif international. À Kaolack, une innovation majeure concerne la délocalisation du défilé. Habituellement organisé sur l'avenue El Hadji Abdoulaye Niass, l'événement se tiendra cette fois à l'intersection de cette avenue et de la Route nationale n°1. Une tribune de 400 places sera installée près du complexe « Cœur de ville » pour offrir une meilleure visibilité sur l'éclatement des troupes.





Le programme de la Zone 3 pour la semaine de l'indépendance débutera le 2 avril par une répétition générale destinée aux derniers réglages techniques. Le lendemain, 3 avril, se déroulera la traditionnelle retraite aux flambeaux, animée par la fanfare des forces armées dans les différentes régions. Enfin, le 4 avril marquera le point d'orgue avec le défilé officiel décentralisé dans les chefs-lieux de région, de département et d'arrondissement pour garantir un caractère populaire à l'événement.

