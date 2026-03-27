Lutte contre la drogue : Le GARSI 1 saisit 16 kg de chanvre indien à la frontière malienne

Les éléments du Groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI 1) ont réussi une importante saisie de drogue dans la nuit du 24 au 25 mars 2026, interceptant un trafiquant à Sinthiou Deboukholé, une commune frontalière avec le Mali. L'opération, menée lors d'une patrouille nocturne à l'intersection de la Route nationale 2 (RN2) et de la piste d'Amadji, a permis de mettre la main sur 16 kg de chanvre indien.





Le suspect, qui circulait sur une motocyclette, transportait la marchandise soigneusement conditionnée pour un acheminement vers d'autres destinations. Immédiatement interpellé par les unités d'élite du GARSI, l'individu a été neutralisé et sa cargaison placée sous scellés. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du renforcement de la surveillance des zones transfrontalières, points névralgiques du trafic illicite dans la région.





La saisie ainsi que le mis en cause ont été remis à la brigade de gendarmerie de Kidira pour les besoins de l'enquête judiciaire. Les investigations en cours s'attachent désormais à identifier les commanditaires de ce réseau et à démanteler l'ensemble des circuits d'approvisionnement et de distribution opérant le long de la frontière malienne.

