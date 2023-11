Journée morte : le mot d’ordre n’a pas été suivi à Blaise Diagne et dans certains établissements

L’alliance Cusems/Saems, avait lors d’une conférence décrété mardi 7 novembre journée d’école morte sur toute l’étendue du territoire national pour exiger la libération des enseignants dans les geôles pour leur appartenance politique, le respect des accords signés entre le gouvernement et les syndicats de l’enseignant entre autres. Un mot d’ordre qui n’a pas été suivi dans certains établissements visité par PressAfrik.



Les élèves ont fait cours de 8h00 à 10H00 avant d’être délogés. « Nous, on n'avait pas de problème. À 8 heures, tout le monde était là parmi les 24 professeurs, il n'y avait que deux absents, les élèves sont partis, parce qu’il y a ceux de Mathurin qui sont venus les déloger. Ils jetaient des pierres, c’est pourquoi je les ai laissés partir », a confié un des responsables de Blaise Diagne.



Vers 10H00, l’enceinte de l’école est presque déserte, seuls quelques élèves qui traînent par petits groupes aux alentours de l’établissement étaient visible. De son côté le corps professoral était sur place. Interpellé sur ce sujet, la Principale a fait savoir que l’IEF leur interdit de se prononcer à ce sujet. Par contre elle assure que dans son établissement tout se passe comme à l’accoutumé.



Un professeur sous couvert de l’anonymat affirme qu’il a fait cours ce mardi de 8 heures à 10 heures avant d’être perturbé par l'arrivée des élèves de Maturin. Concernant l’appelle, de l’alliance Cusems/Saems, il indique qu’il est venu faire cours parce qu’il n’est pas syndiqué et qu’il ne pas se prononcer parce qu’il ne maîtrise pas le sujet.



Pareils pour le CEM technique, Cheikh Awa Mbacké de point E, le mot d’ordre n’a pas été suivi. Les cours se sont déroulés normalement les enseignants étaient présents. Les autorités administratives, refusent de se prononcer sur la journée d’école morte déclarée par l’alliance Cusems/Saems.



Même constat au CEM Adama Ndiaye sis à Niari Tally, les cours se sont déroulés normalement les élèves et le corps professoral ont répondu présent. Interrogé sur la présence des professeurs en ce jour déclaré journée d'école morte, le principal soutient qu’il n’est pas habilité à répondre ni à nous fournir des informations à sujet.