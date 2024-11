Journée nationale des Daara : le Président Diomaye déplore leur non intégration dans le système éducatif officiel

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi 28 novembre la troisième édition de la Journée nationale des Daara (enseignement arabo-islamique traditionnel), initiée par l’Etat du Sénégal. La cérémonie s’est tenue au Dakar Arena, à Diamniadio, en présence du ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy et de nombreux dignitaires et chefs religieux représentant diverses familles religieuses du Sénégal ainsi que d’écoles et instituts coraniques.

Le thème retenu pour cette édition est : « L’enseignement coranique au Sénégal : réalités, défis et perspectives ».



En instituant cette Journée nationale des Daara, a indiqué le Président Diomaye, l’Etat vise à « mettre en lumière ces écoles et instituts, véritables piliers de l’éducation coranique au Sénégal, pour célébrer leur rôle dans la transmission des valeurs spirituelles et éducatives ». Estimant que « ces établissements scolaires particuliers ne sont pas fondamentalement intégrés dans le système éducatif officiel aussi bien dans l’enseignement général, professionnel ou technique ».



Mercredi, en Conseil des ministres, le chef de l’Etat a rappelé au gouvernement « l’impératif d’une meilleure intégration des daara dans le système éducatif officiel à travers une cartographie exhaustive des établissements ».