Journée sans sages-femmes ce jeudi: les étudiants de Médecine, d'Odontologie et de Pharmacie de l'Ucad s'invitent dans le combat

Maternités sans sages-femmes ! C’est le mot de d’ordre décrété ce jeudi 21 avril, sur toute l’étende du territoire nationale par les travailleurs de la santé. Ce, suite à l’incrimination de six (6) sages-femmes de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga (ouest) pour « non-assistance à une personne en danger » après le décès de Astou Sokhna.



Se joignant au combat, l’Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, d'Odontologie et de Pharmacie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), décrète à leur tour, une journée sans cours ni de stage. Ces étudiants condamnent l’attitude des autorités après le drame de Louga.



« L’amicale des étudiants des Facultés de Médecine, d'Odontologie et de Pharmacie de l’Ucad qui regroupe en son sein des étudiants qui sont appelés à être, demain, des professionnels de santé, se trouve, aujourd’hui, interpelé par rapport à cette question dite affaire Astou Sokhna. C’est dans cette logique que nous, à l’instar des autres mouvements déjà entamés par les différends syndicats, décrétons aussi une journée sans blouse blanche », a déclaré Fallou Ngom, président de l’amical des étudiants de Médecine, d'Odontologie et de Pharmacie de l’Ucad.



A l’en croire, il n’y aura ni cours ni stage au niveau de tous les départements concernés. Ces étudiants dénoncent le comportement des autorités à la suite de l’affaire Astou Sokhna et exigent une enquête impartiale et que les responsabilités puissent être situées.



« Nous évitons l’autorité étatique à travers le ministère de la Santé à plus de retenue et de faire preuve de patience, qu’on puisse attendre ensemble, les résultats de l’enquête qui est cours », a-t-il lancé.