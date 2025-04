Judo : L'équipe de l'ASFA honorée

La réception des médaillés de la section Judo de l'ASFA a eu lieu ce vendredi 18 avril 2025.



Le chef de corps, accompagné du secrétaire général de l'ASFA et du directeur des compétitions, a chaleureusement accueilli les judokas médaillés lors du Championnat National de Judo du Sénégal.



Cette cérémonie, marquée par la fierté et l'émotion, visait à féliciter et encourager la section Judo pour sa brillante performance et l'honneur porté aux couleurs de l'ASFA.



Un moment de reconnaissance bien mérité pour ces athlètes qui ont su faire preuve de détermination, de discipline et d'excellence sur les tatamis.