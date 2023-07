Jumelage villes de Thiès et Sébastopol: le maire de Thiès provoque la colère de l’Ukraine

Le maire de la ville de Thiès a provoqué la colère du gouvernement ukrainien en s’alliant avec l’ambassadeur de la Russie au Sénégal pour un jumelage avec la ville de Sébastopol, qui est actuellement occupée par l'Etat russe.



« L'Ambassade d'Ukraine a appris que le mardi 4 juillet, le chef de la mission diplomatique russe à Dakar s'est rendu à Thiés. L'objet principal de sa visite était de proposer au maire de Thies, Monsieur Babacar Diop, un partenariat et même un jumelage entre la ville ukrainienne de Sébastopol et la ville de Thiès », a noté d’emblée l’ambassadeur de l’Ukraine à Dakar.



Avant de poursuivre: « Ce qui est choquant et déplaisant, c'est la position du Maire de Thiés,

Monsieur Babacar Diop, qui est tout simplement fasciné par les récits russes et ne comprend apparemment pas les conséquences futures de ce soi-disant jumelage avec la ville ukrainienne de Sébastopol, proposé par le diplomate russe. Oui, aujourd'hui.

Sébastopol est occupée par les troupes russes, mais cela ne durera pas longtemps. Le Maire Babacar Diop ne le comprend-il pas ? Ou profite-t-il simplement d'une occasion opportuniste temporaire pour se "jumeler" avec un "grand" État terroriste et criminel de guerre ? ».



Le diplomate de pester encore: « Ou peut-être Monsieur le Maire est-il tellement attire par les promesses déclaratives de la russie concernant le potentiel "incroyable de l'industrie russe ? Y croit-il vraiment si facilement ? Enfin, soyons réalistes : la russie est désormais un État voyou soumis à des sanctions internationales et personne dans le monde civilisé ne veut traiter avec elle ».



L'Ambassade d'Ukraine a ensuite attiré l'attention « de Monsieur le Maire de Thiès, ainsi que de tous ceux qui pourraient éventuellement avoir l'intention de coopérer avec les villes de la République autonome de Crimée occupée par les terroristes russes, sur le fait que la Crimée est l'Ukraine ! ».