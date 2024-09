Justice : Lat Diop placé en garde à vue pour "détournement de deniers publics" et "blanchiment de capitaux"

Après plusieurs heures d'audition devant les agents de la Division des enquêtes criminelles (DIC), l'ancien ministre des Sports et Directeur général de la Loterie nationale du Sénégal (Lonase), Lat Diop, a été placé en garde à vue. Il reste à la disposition des enquêteurs pour les besoins de l'enquête.



D'après son avocat, Me El Hadji Diouf, il est « poursuivi pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux ».