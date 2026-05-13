Justice : Le Pr Daouda Ndiaye « totalement blanchi dans l'affaire des fonds Covid-19« 

Le Pr Daouda Ndiaye est désormais hors de cause. Après cinq années d’instruction, la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes a rendu une décision, le 5 mai 2026, blanchissant totalement l’universitaire dans le dossier de la gestion des fonds « Force-Covid-19 ».







L'information a été rendue publique ce mercredi par l'intéressé lui-même. À travers un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, le Pr Ndiaye a exprimé son immense soulagement après une procédure qu'il qualifie d'épreuve de longue haleine. « Blanchi dans le dossier des fonds Covid-19. Alhamdoulilahi ! Je rends grâce à Allah SWT d'avoir été complètement blanchi », a-t-il déclaré.







L’instruction de ce dossier sensible, ouvert dans la foulée des audits sur les ressources mobilisées durant la pandémie, aura duré près d'une demi-décennie. Une période particulièrement éprouvante pour le scientifique qui confie que « chaque jour était une douleur intrinsèque » face à l'attente du verdict.







Malgré la longueur de la procédure, le Pr Ndiaye a tenu à saluer la rigueur des institutions judiciaires sénégalaises. Il a notamment déclaré : « Merci à la Division des investigations criminelles (DIC) qui avait agi avec professionnalisme et fait les investigations nécessaires. Merci au procureur général près la Cour des comptes, merci aux juges de la Cour des comptes, merci à la justice sénégalaise pour avoir dit le droit ».







Le professeur a exprimé sa gratitude envers sa famille, ses collègues et les citoyens sénégalais. Selon lui, leur soutien constant a été le pilier lui ayant permis de traverser ces cinq années d'incertitude judiciaire. « Je remercie ma famille, mes parents, des amis, mes collègues, les Sénégalais qui m'ont soutenu durant ces longues et lourdes cinq années d'épreuves », a-t-il affirmé. Cette décision de la Cour des comptes vient clore définitivement un chapitre complexe de sa carrière.

