Justice : Madiambal Diagne annonce la sortie de prison de son épouse et de son fils, Mouhamed

Le journaliste Madiambal Diagne a annoncé la libération de son épouse, Mabintou Diaby, et de son fils, Mouhamed Diagne. Dans un message publié sur le réseau social X, le patron du groupe Avenir Communication informe de leur sortie de prison, tout en dénonçant le maintien en détention de son ami Omar Mbaye.



« A la mi-temps du match Mali -Sénégal, mon épouse Mabintou et mon fils Mouhamed sont sortis de prison. Leur libération révèle davantage l'incongruité de la détention de mon ami Omar Mbaye, retenu par un recours en Cassation du Parquet. Il paie trop cher son délit d'amitié », a écrit Madiambal.



Pour rappel, a Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) avait ordonné la mise en liberté provisoire de Mme Mabintou Diaby et de Mouhamed Diagne. Le parquet disposait d’un délai de six jours pour éventuellement introduire un pourvoi en cassation contre la décision rendue.