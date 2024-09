Justice : Pape Abdoulaye Touré porte plainte contre A Diome, Pape M Ndour et Gl Moussa Fall

Antoine Félix Diome, Général Moussa Fall et Pape Malick Ndour sont dans de sales draps. D’après, des informations du site 221. net, ils font l’objet d’une plainte déposée par Pape Abdoulaye Touré, ancien détenu de l’ancien régime.



Selon toujours les informations du site web, ces trois sont poursuivis pour séquestration, enlèvement illégal, violences et voies de faits publiques, actes de tortures, traitement inhumain cruel et dégradant, coup et blessures volontaires, arrestation illégale, association de malfaiteurs, tentative d’assassinat et menace de mort.