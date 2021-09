Justice Sénégal: des missions de concertations dans les Cours d'Appel

Des missions de concertations ont été entamées dans les Cours d’Appel de Sénégal. Après l’étape de Kaolack, les concertations sur la dématérialisation des procédures judiciaires se sont poursuivies, avec la tenue, mercredi, d'une rencontre à Thiès. Et c'était sous la présidence effective du Procureur général près la Cour d’Appel de Thiès, avec à ses côtés le Secrétaire général de la Cour d’Appel, les magistrats et autres acteurs de la chaîne judiciaire ont massivement pris part à cette rencontre.

Ces acteurs judiciaires venus de Thiès, de Mbour, de Mbacké et de Diourbel, comme l'indique une note du département du ministère de la Justice sont largement revenus sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Lesquelles difficultés tournent principalement autour des infrastructures de base. Pour ces professionnels du Droit, pour arriver à une dématérialisation et une digitalisation des services judiciaires," il faudrait d’abord régler au préalable, le problème de l’accès à l’électricité et à l’internet", ont -ils indiqués.



Et quant aux magistrats, greffiers, et secrétaires, ils ont beaucoup insisté sur la nécessité d’avoir accès à une "connectivité stable et permanente, pour une meilleure diligence dans leur travail."