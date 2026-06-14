Justice : Thierno Alassane Sall convoqué ce lundi à la Section de recherches dans l'affaire des 37 milliards de l'ASER

Le député Thierno Alassane Sall a annoncé qu'il répondra à une convocation des enquêteurs ce lundi à 16 heures à la Section de recherches (SR) de la gendarmerie. L'acteur politique se rendra dans les locaux de la SR à leur demande, afin d'y déposer de nouveaux éléments de preuve qu'il a reçus d'Espagne.







Cette convocation marque une nouvelle étape dans l'enquête ouverte par le Pool judiciaire financier (PJF), consécutive à une plainte initialement déposée par le parlementaire lui-même. Thierno Alassane Sall a d'ailleurs rappelé avoir déjà subi une longue audition devant la Section de recherches dans le cadre de cette même procédure.







L'affaire ASER repose sur des soupçons de corruption, de détournement de deniers publics et de favoritisme autour de l'attribution et de l'exécution d'un marché public de 37 milliards de francs CFA, destiné à l'électrification de plusieurs centaines de villages à travers le Sénégal. Les investigations portent notamment sur des irrégularités dans le processus de passation, des surfacturations présumées ainsi que sur le versement d'importantes avances financières à des entreprises prestataires, sans contrepartie réelle sur le terrain. Le plaignant conteste la régularité de ces transactions et soutient que les procédures de contrôle de l'État ont été délibérément contournées.

