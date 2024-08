Justice : la 1ére réunion du Conseil supérieur de la magistrature sous l'ère de Diomaye attendue ce vendredi

Longtemps programmé puis repoussé pour des réglages, c'est finalement ce vendredi que la première réunion du conseil supérieur de la Magistrature se tiendra sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye.



Ainsi, nous annonce le journal L'Observateur, le chamboulement sera presque général. Des sources qui se sont confiées au canard, assurent que toutes les juridictions du pays subiront des changements majeurs. C'est d'ailleurs ce grand chamboulement qui a retardé les choses, en plus de la détermination du Garde des sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, à placer les magistrats qu'il faut aux postes qu'il faut. Les mêmes sources soufflent d'ailleurs que les tenants de l'Exécutif auraient proposé certains profils de magistrats à des postes, mais l'ancien procureur de la République est resté intransigeant et son réquisitoire a été entendu par Diomaye Faye, le Président du Conseil supérieur de la Magistrature.



Ibrahima Ndoye pressenti pour remplacer Abdou Karim Diop au parquet de Dakar



Presque tous les tribunaux de grande instance et d'instance, les Cours d'appels, les parquets et les parquets généraux connaîtront de profonds changements. Selon les mêmes sources, sauf changement de dernière minute, c'est l'ancien premier substitut du procureur de la République et procureur de la République de Saint-Louis, Ibrahima Ndoye qui est pressenti pour hériter du très sensible parquet du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.



Procureur de la République de Thiès au moment de l'arrestation du défunt Cheikh Béthio Thioune dans le cadre de l'affaire du double meurtre de Madinatoul Salam (Mbour), Ibrahima Ndoye devrait remplacer Abdou Karim Diop au parquet de Dakar.



Alors premier substitut du Procureur de la République Ousmane Diagne (aujourd'hui ministre de la Justice) Ibrahima était entré dans l'histoire judiciaire quand il avait soutenu, lors du procès de l'affaire des chantiers de Thiès, que son intime conviction est que Bara Tall n'avait rien fait de ce qu'on lui reprochait.



Habitué des grands dossiers, Ibrahima aura, s'il est placé à la tête du parquet de Dakar, les épaules assez larges pour relever les défis, selon des sources.



Aussi, le premier cabinet d'instruction du Tribunal de Dakar connaîtra un changement. Oumar Maham Diallo qui avait renvoyé l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko devant la Chambre criminelle dans le cadre de l'affaire Sweet Beauté, est annoncé sur le départ.



Le journal avance que les départs de Ibrahima Bakhoum, procureur général près la Cour d'appel de Dakar, de Ousmane Chimère Diouf, premier président de la Cour d'appel de Saint-Louis et Président de l'Union des magistrats sénégalais (Ums), entre autres mouvements.



Des décisions concernant le parquet financier et la Cour suprême



Le parquet financier recevra aussi ses premiers membres. Après ceux affectés à ce parquet par Macky Sall, lors de ses derniers jours en tant que président de la République et annulés par Diomaye Faye après son élection, les membres su parquet financier

qui sera un outil important de lutte contre les crimes financiers seront connus. Plusieurs noms circulent d'ailleurs pour les postes à cette juidiction.



De la même manière, la Cour suprême aura un nouveau premier président, après l'annulation de la nomination de Abdoulaye Ndiaye pour remplacer Ciré Aly Ba, parti à la retraite. En effet, le président de la République Diomaye Faye avait annulé le décret de nomination de Abdoulaye Ndiaye au poste de premier président de la Cour suprême. Un décret qui a été pris aux derniers jours de l'ancien chef de l'État Macky Sall.



Cette réunion du Conseil supérieur de la Magistrature intervient après les assises de la justice. Les conclusions, remises au chef de l'État, initiateur de ces assises, impliquent la sortie du président de la République et du ministre de la Justice du Conseil, l'ouverture de celui-ci à des non magistrats... Des mesures qui attendent d'être appliquées.