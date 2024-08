Justice: le Pool d'avocats d'Ousmane Sonko annonce une plainte contre Madiambal Diagne

Les avocats de Sonko ont annoncé leur intention de saisir la justice dès le 12 août 2024. La plainte sera déposée au Parquet de Dakar et visera le journaliste et patron du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, accusé de "diverses infractions."



La raison d'un tel acte est que depuis quelques jours, le pool d'avocats de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, également président du Parti Pastef-les-Patriotes, dit constater " des attaques qu'il qualifie de systématiques et injustifiées. Ces attaques, jugées injurieuses et séditieuses, sont dénoncées par son pool d’avocats qui les considère comme des infractions pénales".



Malgré ces attaques, le pool d'avocats dont le coordonnateur est Me Bamba Cissé affirme que Ousmane Sonko est resté " indifférent."



N'empêche, ses avocats insistent "sur leur rôle de surveillance" et disent "ne tolérer aucune dérive non fondée sur des considérations politiques, soulignant leur détermination à défendre leur client face à ce qu'ils estiment être des violations de la loi pénale sénégalaise."