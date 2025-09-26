Justice : le camp de Farba Ngom salue la liberté provisoire de Mansour Faye et appelle au respect des droits fondamentaux pour tous

La Cellule de Communication de Farba Ngom a salué, ce 26 septembre, la liberté provisoire accordée à l’ancien ministre Mansour Faye. Dans un communiqué, elle estime que cette décision « s’inscrit dans le strict respect des principes fondamentaux du droit sénégalais et du droit international », citant notamment la présomption d’innocence (art. 9 Constitution sénégalaise ; art. 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme), la proportionnalité de la détention provisoire (arts. 127 et 139 CPP ; art. 9 §3 PIDCP), le droit à un procès équitable (art. 7 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples) et le respect des principes démocratiques et sociaux.
Pour la Cellule de Communication de Farba Ngom, la protection des droits de Mansour Faye constitue un « signal fort pour l’indépendance de la justice et la préservation des droits de tous les détenus politiques », contribuant ainsi à la « stabilité socio-économique et à la confiance citoyenne dans l’État de droit ».
Les soutiens de Farba demandent l’abandon des « charges insuffisamment fondées contre Mansour Faye » et exhortent les autorités à « garantir l’effectivité des droits fondamentaux pour tous ».
