Justice : le chanteur Djiby Dramé auditionné ce lundi au tribunal de Pikine-Guédiawaye

Le chanteur Djiby Dramé a été extrait de sa cellule ce lundi 22 juin 2026. Il a été conduit au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. L'artiste est écroué depuis près de quatre mois. Le juge d'instruction du 1er cabinet l'a entendu sur le fond du dossier. Son audition est désormais terminée.



L'artiste est « poursuivi pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH ». D'autres chefs d'inculpation visent également le prévenu, selon une source médiatique. La brigade de recherche de Keur Massar l'avait arrêté en compagnie de onze autres personnes.



Le procureur Saliou Dicko a demandé l'ouverture d'une information judiciaire. Le doyen des juges a ensuite confié une délégation judiciaire aux enquêteurs. À ce jour, les forces de l'ordre ont arrêté 100 suspects dans le cadre de cette affaire.