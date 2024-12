Justice : les membres du nouveau Tribunal de grande instance (TGI) de Rufisque installés

Depuis mardi, l'accès à la justice pour les habitants de Rufisque est devenu plus facile. En effet, le Tribunal de grande instance (TGI) de Rufisque a été spécifiquement installé, à proximité de la Sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio, mettant ainsi fin à la contrainte pour les justiciables de ce département de se rendre à Dakar.



La cérémonie d'installation a été présidée par le Garde des sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Ce nouveau tribunal, composé d'un président, d'un procureur, de quatre juges, de deux substituts du procureur et d'un chef de greffe, constitue une avancée significative dans la décentralisation judiciaire au Sénégal. Selon le ministre, "il contribuera à désengorger le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, qui s'occupe jusqu'ici des affaires relevant de cette nouvelle juridiction."



Ousmane Diagne a souligné que "la mise en place du TGI de Rufisque rapprochera la justice des populations des 11 communes du département." D'après les informations rapportées par Le Quotidien, ces dernières n'auront plus à se déplacer jusqu'à Dakar pour faire examiner leurs affaires ou obtenir des documents tels que le bulletin n°3 du casier judiciaire. Le ministre a également évoqué l'essor démographique et économique de la région, citant en particulier le Pôle urbain de Diamniadio, la dynamique du port minéralier de Sendou-Bargny, ainsi que le secteur horticole et industriel comme des éléments justifiant l'implantation de ce tribunal, indique le journal.



Le TGI de Rufisque, qui devient la 17e juridiction de droit commun du pays, sera dirigée par le président Alhamdou Diop et le procureur de la République Cheikh Diakhoumpa. Le ministre les a encouragés "à guider cette nouvelle institution avec responsabilité."