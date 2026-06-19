Justice : placé sous mandat de dépôt, l’actrice Diodio et ses complices jugés le 24juin

L’actrice Mame Diarra Diop, alias Diodio, de la série télévisée « Baabel », ainsi que ses trois acolytes ont été placés sous mandat de dépôt ce vendredi par le procureur. Déférés par la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar, les quatre prévenus vont passer leur première nuit en prison pour des accusations d' « association de malfaiteurs, détention et d'usage de stupéfiants ».
Les mis en cause, âgés de 18 à 37 ans dont un chauffeur de taxi, un technicien en génie civil et un plombier, seront fixés sur leur sort devant le tribunal des flagrants délits, mercredi 24 juin 2026.
Les mis en cause, âgés de 18 à 37 ans dont un chauffeur de taxi, un technicien en génie civil et un plombier, seront fixés sur leur sort devant le tribunal des flagrants délits, mercredi 24 juin 2026.
Autres articles
-
Travaux sur l’Autoroute de l’Avenir : la circulation réduite entre CICAD et Sébikotane
-
Assainissement à Diourbel : Moussa Bala Fofana satisfait de l’avancement des travaux
-
Tribunal de Tambacounda : un mois de sursis pour le sergent Souleymane Coly, chef de l'ASFA après l'agression au couteau
-
Santé : la F2S lance une grève de 72 heures à partir du 24 juin
-
Economie : l'Etat crée la Direction générale des Financements et de la Dette