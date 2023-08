Justin Bieber critiqué pour sa tenue lors du dernier événement de sa femme Hailey: “Il le fait exprès”

Justin Bieber a-t-il la “flemme” de faire un effort vestimentaire pour sa femme Hailey? Aperçu dans les rues de New York à l’occasion d'un événement pour la marque Rhode, créée par son épouse, le chanteur de 29 ans s’est fait remarquer pour sa tenue très décontractée. Alors que sa compagne avait opté pour une sublime robe rouge accessoirisée de talons et d'un sac dans le même coloris, Justin Bieber, lui, avait simplement enfilé un sweat à capuche ainsi qu'un short et une paire de Crocs. Le contraste entre les styles des deux stars était évidemment frappant.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont moqués du look du chanteur canadien, quand d’autres ont littéralement crié au manque de respect. Pour eux, Justin Bieber a humilié sa femme en apparaissant dans cette tenue. “Il le fait exprès pour embarrasser Hailey”, “Elle est hyper classe, et lui, on dirait qu’il va sortir ses poubelles", “Quel couple bien assorti... J’espère qu'ils ne vont pas au même endroit”, “Il donne toujours l’impression de ne pas vouloir être là”, “À la place de Hailey, j’aurais préféré qu'il reste à la maison”, “Ça se voit qu'il en a marre”, peut-on lire parmi les milliers de commentaires sur TikTok, Instagram et X.

Un choix stratégique

Alors, l’interprète de “Peaches” a-t-il vraiment fait exprès de s’habiller de cette manière pour un événement aussi important aux yeux de sa femme? Oui, certainement, mais pas pour les raisons évoquées ci-dessus. Certains internautes rappellent que le chanteur a déclaré par le passé qu’il aimait choisir des tenues décontractées pour “laisser briller” sa femme dans des looks ultra-élégants. De plus, Justin Bieber a toujours arboré un style streetwear, que ce soit lors de sorties officielles, dans ses clips ou dans la vie de tous les jours. Hailey Bieber, elle, est passée maître dans l’art de jongler avec les tendances. De la tenue classique à l’allure glamour en passant par des looks androgynes, la jeune femme refuse de se cantonner à un seul style.