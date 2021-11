"KEUR ASSAKA YI", nouvelle trouvaille du khalife général des mourides pour aider les nécessiteux

Sous le «ndiguel » du khalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, la maison de la Zakaat ou «Keur assaka yi », portée, ce week-end, sur les fonts baptismaux, a été confiée à l'association «Touba ca kanam » pour la coordination de ses différentes activités.



Selon Serigne Saliou Diakhaté, président de la commission scientifique et culturelle, la maison de la Zakaat aura principalement pour mission de collecter ou de recevoir des fonds de la Zakaat pour ensuite les remettre, selon la Charia islamique, aux ayants-droit. «La Zaakat étant le troisième pilier de l'Islam, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a jugé utile l'érection d'une maison de la zakaat ou «Keur assaka yi », dans la cité religieuse de Touba, dont l'objectif principal est de collecter, conformément à la charia islamique, des fonds de la Zakaat, pour pouvoir les distribuer de la même manière, aux personnes nécessiteuses », a expliqué Serigne Saliou Diakhaté.



A l'en croire, une commission chargée de la gestion transparente de ladite structure, composée de spécialistes en la matière, est déjà mise sur pied pour faire ce travail. En outre, selon le président de la commission scientifique et culturelle, une équipe sera mobilisée pour se rendre auprès des différents foyers religieux du pays pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de cette nouvelle structure. Non sans expliquer que la gestion de cette dernière sera différente de celle de «Touba ca kanam » car, dit-il, la première relève exclusivement de charia islamique.