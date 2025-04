Kabrousse : tensions persistantes autour de l’interdiction du festival Undo Mayo

L’atmosphère reste tendue ce mercredi à Kabrousse, après l’interdiction de la 16e édition du festival culturel Undo Mayo, initialement prévue du 30 avril au 4 mai 2025. L’arrêté du sous-préfet de Kabrousse, invoquant des risques d’atteinte aux bonnes mœurs et de troubles à l’ordre public, a ravivé la colère d’une partie de la population locale.



Dès les premières heures de la journée, des affrontements ont été signalés entre des jeunes manifestants et les Forces de défense et de sécurité (FDS) à Cap Skiring. En parallèle, la gendarmerie a interdit l’accès à la plage, lieu emblématique de la manifestation.



Le festival Undo Mayo, rendez-vous majeur de la jeunesse et de la culture dans la région de Ziguinchor, attire chaque année plusieurs milliers de participants venus de tout le Sénégal. L’annulation de cette édition est perçue comme une atteinte à une tradition bien ancrée, mais aussi comme un coup dur pour l’économie locale.



Une rencontre entre le gouverneur de la région et des membres du comité d’organisation s’est tenue ce mercredi, mais n’a pas encore débouché sur une issue claire ou un éventuel compromis.



En attendant une éventuelle désescalade, la tension reste vive dans cette station balnéaire du sud du pays.