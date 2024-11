Kaffrine : Ousmane Sonko promet une augmentation du prix de l’arachide pour soutenir les agriculteurs

En campagne électorale à Kaffrine (centre-ouest), Ousmane Sonko, leader de Pastef et tête de liste nationale de sa coalition, a annoncé une augmentation du prix de l’arachide pour soutenir les agriculteurs. Il a affirmé que « cette mesure serait effective dès le début de la prochaine campagne de commercialisation. » Selon Sud Quotidien qui donne l’information, cette promesse vise à améliorer les conditions de vie des paysans, un secteur crucial pour le développement économique du Sénégal.



Profitant de sa présence à Kaffrine, Sonko a réfuté les rumeurs affirmant que le gouvernement ne serait pas prêt pour la campagne d’achat de graines d’arachide. « Certains font courir le bruit que nous ne sommes pas préparés pour acheter les graines d’arachide. C’est faux. Cette année, nous allons doubler l’enveloppe pour redonner au paysan sa dignité, comme nous l’avons fait lors de la campagne de distribution des semences », a-t-il assuré devant un public de militants et sympathisants.



Il a également rappelé les valeurs de courage, de fierté et de loyauté de la région du Ndoucoumane, ajoutant que « sa coalition travaille activement pour redonner aux paysans la reconnaissance et le soutien qu’ils méritent dans la société sénégalaise. »



En s’adressant aux jeunes, le Premier ministre les a exhortés à aller retirer leurs cartes d’électeur afin de participer pleinement aux prochaines élections. Cette mobilisation, selon lui, est cruciale pour garantir une meilleure représentation de leurs intérêts et de ceux des agriculteurs à l’Assemblée nationale.