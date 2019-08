Kaffrine: des maisons sous l’eau et des populations en colère après les fortes pluies

Après les fortes pluies qui sont tombées dans la région de Kaffrine, située à environ 50 km de Kaolack, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 août, beaucoup de foyers ont inondés. A Diamaguène, un quartier de la localité, les habitants très en colère demandent l’intervention immédiate de l’Etat.



« Au moment où les gens célèbrent tranquillement la fête de la Tabaski, nous, on se trouvent dans une situation désastreuse. De fortes pluies se sont abattues sur notre région et nous nous retrouvons dans les maisons inondées», déplore le membre du comité de lutte contre les inondations, Ousmane Dembélé.



Très en verve, il avance : « On a toujours lutté contre les inondations de manière très civilisée alertant ainsi le gouvernement, mais nous avons constaté que n’est ni le ministre en charge de la question, ni le président de la République sont venus pour régler le problème », fulmine-t-il.



Ces populations, sous les eaux, pestent contre les mauvaises canalisations.