Kaffrine : saisie de 150 pièces de poulets impropres à la consommation

À Kaffrine, les autorités sanitaires et vétérinaires ont intercepté ce lundi un lot de 150 pièces de poulets entiers et de cuisses importés déclarés impropres à la consommation. L’opération a été menée par le service départemental de l’élevage et des productions animales de Birkilane, en collaboration avec la sous-brigade d’hygiène de Kaffrine.Le directeur régional de l’élevage et des productions animales, Moustapha Dione, a rappelé que cette saisie fait suite à l’application stricte de l’arrêté du 14 novembre 2005, interdisant l’importation de produits avicoles et de matériels avicoles usagés, rapporte l'Agence de presse sénégalaise (APS).Il a souligné que l’objectif est de « préserver la santé publique, soutenir la production locale et protéger la filière avicole nationale ».