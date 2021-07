Kaffrine : un accident fait deux morts et un blessé grave

Une collision entre un bus et un Caterpillar en provenance de Tambacounda, à l'est du pays, a fait deux (2) morts et 1 blessé grave. L’accident s’est produit lundi très tôt le matin à Malem Hodar, dans la région de Kaffrine.



Le blessé a été acheminé à l'hôpital régional de Kaffrine et les corps sans vie déposés à la morgue.



A noter que Malem-Hodar est une zone accidentogène. Quatre (4) personnes y ont perdu la vie à moins d’une semaine. Face à ces nombreux accidents, le maire de ladite commune, Abdou Ndao demande des ralentisseurs.