Kaffrine: un faux policier promet le mariage à 5 femmes, couche avec elles avant de les dépouiller de leurs biens s

Abdou Ly, un individu sans qualification professionnelle, originaire de Fass Toucouleur (département de Kaolack), s'est révélé être un manipulateur impitoyable. Usant de subterfuges, il s'est fait passer pour un homme de tenue promettant le mariage à plusieurs femmes, pour mieux les duper, entretenir des rapports avec elles et les dépouiller.



Décrit comme un manipulateur habile, il a bâti sa supercherie en se présentant tour à tour comme un militaire, un gendarme ou un policier, choisissant ses tenues pour séduire ses victimes. Se servant de cette fausse identité, il a gagné la confiance de cinq (5) femmes, renseigne Libération.



Sa supercherie a finalement pris fin grâce à un villageois alertant la gendarmerie de Birkelane le 18 novembre 2023, sur le comportement suspect d'un individu se faisant passer pour un militaire dans le village de Possodji. Conduit à la brigade de gendarmerie, Abdou Ly, alias Abdou Aziz Sy, a été confondu et interrogé. Face aux pressions des enquêteurs, il a avoué ses tromperies, révélant sa vraie identité et ses pratiques abusives envers les femmes rencontrées.



Des témoignages poignants de victimes, telles que KH. Diagne, N. G. Diallo, A. Diallo, F. Sy, et A. Dione, ont révélé des histoires terribles. Ces femmes, après avoir découvert la vraie identité de leur présumé futur époux, ont confié leurs déceptions et les nombreuses exploitations subies. Abou Ly, ayant séduit et abusé ces femmes sous de faux prétextes, a également dilapidé leurs économies.



Au terme de sa garde à vue, Abou Ly a été déféré devant le parquet de Kaffrine pour répondre de ses actes.