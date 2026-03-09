Kaffrine : une Guinéenne de 19 ans en garde à vue après l'abandon de son nouveau-né à la maternité

Une ressortissante guinéenne, âgée de 19 ans, a été placée en garde à vue par le commissariat de Kaffrine (nord). Elle est suspectée d’avoir abandonné son nouveau-né au poste de Santé de Diamaguène centre.



Selon les informations du journal Libération, les faits se sont produits au poste de santé Diamaguène Centre, dans la région de Kaffrine. Aux environs de 5 heures du matin, l’Infirmier chef de poste (ICP) de la structure sanitaire a alerté les services de police. Il leur a signalé qu’une jeune femme, qui s’était présentée sous le nom d’Aïssatou B., avait accouché dans la soirée à la maternité. Cependant, elle a profité d’un moment d’inattention du personnel de garde pour quitter discrètement les lieux, abandonnant sur place son nouveau-né de sexe féminin.



Alertés, les policiers se sont rendus sur les lieux afin d’ouvrir une enquête. Les investigations menées ont permis de retrouver la suspecte, identifiée finalement comme T. Keita, 19 ans, qui a reconnu les faits lors de son audition.



Pour tenter de justifier son acte, la jeune femme a déclaré qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de prendre en charge l’enfant. Elle affirme être tombée enceinte des œuvres de son amant, un chauffeur de camion nommé M. Dieng, qu’elle dit avoir rencontré par hasard au marché central. Toujours selon ses déclarations, l’homme aurait refusé d’assumer la paternité de l’enfant avant de quitter la ville sans laisser de nouvelles.



Le nouveau-né est actuellement placé sous la garde de la sage-femme responsable de la maternité, en attendant l’intervention de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO).