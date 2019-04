Kaffrine : une épidémie tue plusieurs bêtes

Des bêtes meurent à Kaffrine. À l’origine, une affection respiratoire qui les empêchent de se nourrir. Mais, le président de l’ordre des vétérinaires du Sénégal minimise. Selon Docteur Imam Thiam, la maladie n’est pas très grave, mais, souligne-t-il, des analyses sont nécessaires.



«On a constaté dernièrement une affection respiratoire chez les chevaux et chez les ânes, une affection qui a une allure assez rapide avec une contamination assez rapide, mais qui néanmoins n’est pas très inquiétante parce que nous avons l’habitude de voir ça quand il y a un changement climatique, un refroidissement spontané avec des coupes de chaleur », déclare le président de l’ordre des vétérinaires du Sénégal.



Docteur Imam Thiam de poursuivre : « Il s’avère que la contamination étant très rapide, donc, nous, on peut suspecter qu’il y ait une affection virale en premier, et une complication bactérienne en second. Donc, les symptômes que nous avis, c’’est des symptômes de gourmes à supposé en attendant d’avoir des éléments probants de laboratoires qui peuvent confirmés que c’est la gourme».



À l’en croire la maladie n’est terrible, elle n’est pas aussi inquiétante que ça, parce que, dit-il, « nous avons l’habitude de travailler avec». Et rappelle-t-il : « A chaque période de refroidissement spontanée, on peut avoir ça chez les animaux ».



« Néanmoins, rassure-t-il, nous parvenons à juguler avec les animaux qui viennent au niveau de l’Officine, avec un traitement de trois (3) jours l’animal revient à lui-même ».