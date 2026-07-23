Foncier : Alioune Sarr s'insurge contre la « spéculation sauvage » à Notto-Diobasse

Le maire de Notto-Diobasse, Alioune Sarr, tape du poing sur la table face aux appétits fonciers dans sa localité. « On ne laissera personne brader les terres de Notto-Diobasse. Il est hors de question que des spéculateurs fonciers s'organisent dans un groupe mafieux pour accaparer nos terres », a martelé le leader de l'Alliance pour le Sénégal/Andando Ngir Senegaal, ce jeudi 23 juillet 2026.



S'exprimant lors de l'installation de signalétiques sur le site du projet Notto Diobass Smart City, l'édile a annoncé la mobilisation de tous les leviers « judiciaires, administratifs et politiques » pour freiner les tentatives d'accaparement. Entouré des chefs de village et de ses conseils juridiques, il promet une riposte ferme contre toute forme de prédation foncière.



Pour Alioune Sarr, céder du foncier sans projet de développement s'apparente à un « crime contre les populations ». « Le foncier non transformé, c'est comme une matière de base qu'on exporte. Quand vous exportez du pétrole brut, vous ne créez ni essence ni gasoil et vous perdez de la valeur. C'est la même chose pour la terre », a-t-il expliqué pour justifier la nécessité de réserver ces espaces à des infrastructures à forte valeur ajoutée : industries, santé, éducation ou habitat décent.



L'installation de ces panneaux vise précisément à matérialiser la vision de la Smart City, un projet validé par le conseil municipal et concerté avec les populations locales et la diaspora.



Profitant de la position stratégique de sa commune, traversée par l'autoroute Ila Touba, Alioune Sarr prône une mixité territoriale rompant avec le schéma classique opposant zones rurales d'habitation et pôle urbains d'emplois. L'objectif affiché est de faire de Notto-Diobasse une commune de référence intégrant industrie, technologies, agriculture et cadre de vie moderne, tout en restant ouverte aux investissements structurants.