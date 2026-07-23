Pluies généralisées et baisse des températures : les prévisions de l'ANACIM jusqu'à dimanche

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une dégradation progressive des conditions météorologiques au Sénégal au cours des prochaines 72 heures, avec des pluies et des orages qui devraient s’étendre à plusieurs parties du pays.



Selon le bulletin météo n°134, valable du jeudi 23 juillet à 12 h au dimanche 26 juillet à 00 h, des activités pluvio-orageuses sont attendues dans le sud du pays au cours des prochaines 24 heures. Ces précipitations pourraient également toucher le Centre-Sud, notamment les régions de Kaolack et de Fatick.



Dans les autres localités, le ciel sera plutôt nuageux. Dès vendredi, les pluies et les orages pourraient progresser vers l’Est, particulièrement dans la région de Matam.



La situation devrait davantage se dégrader le samedi. Les manifestations pluvio-orageuses pourraient alors concerner l’ensemble du territoire national, avec des intensités localement fortes à très fortes annoncées sur le sud et le centre du pays.



Sur le plan thermique, la chaleur humide devrait persister sur l’ensemble du territoire au cours des prochaines 48 heures. Une baisse sensible des températures est toutefois attendue à partir de samedi.



L’ANACIM prévoit par ailleurs des visibilités généralement bonnes sur tout le pays. Les vents souffleront de secteur ouest à sud-ouest sur l’ensemble du territoire.



L'agence prévoit une dégradation des conditions météo avec pluies et orages au Sénégal du jeudi 23 juillet au dimanche 26 juillet. Les précipitations débutent dans le sud et le Centre-Sud (Kaolack, Fatick), puis s'étendent à l'Est (Matam) vendredi et à tout le pays samedi. Une chaleur humide persiste 48 heures, suivie d'une baisse des températures samedi, avec des vents d'ouest à sud-ouest et une bonne visibilité.