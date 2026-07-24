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JOJ de Dakar 2026 : Mame Mbaye réagit après la désignation de sa chanson comme hymne



JOJ de Dakar 2026 : Mame Mbaye réagit après la désignation de sa chanson comme hymne
Dans la soirée du jeudi 23 juillet, la chanteuse Mamy Mbaye a été choisie pour porter la voix des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Son titre « Téranga » a été retenu comme hymne officiel de cette compétition historique, prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026 au Sénégal. Elle dit avoir accueilli la nouvelle avec «une immense joie, mêlée à très grande fierté», dans une interview au quotidien L’Observateur.

«Ma première réaction a été une  immense joie, mêlée à une très grande  fierté. Savoir que ma voix accompagnera ce moment unique est un immense privilège. Je mesure pleinement ce que cela représente, aussi bien pour ma carrière que pour mon pays. C’est une responsabilité immense surtout un honneur incroyable», s’est-elle réjouie.    

Si elle ne saurait «répondre avec certitude» sur les motivations du Jury, elle dit imaginer que  celui-ci à évalué plusieurs critères dont le message, la mélodie, l’énergie, mais surtout la capacité du morceau à parler un public venu des quatre coins du monde.  «La chanson "Teranga" évoque une valeur universelle, celle de l’accueil, du partage et de la rencontre. Peut-être  que cet esprit a séduit les membres du jury», a-t-elle précisé.

L’autrice souhaite enfin que tous ceux qui viendront participer aux JOJ se souviennent qu’il s’agit «d’un moment unique» pour «s’amuser, échanger et vivre ensemble», avec la possibilité d’une «grande rencontre culturelle».

Avant la désignation de la chanson «Teranga», une cinquantaine de propositions étaient en compétition, dans un Jury composé  notamment de Baaba Maal, Omar Pène, Coumba Gawlo  Seck et Kiné Lam.   
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Dia Koussa

Vendredi 24 Juillet 2026 - 11:53


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