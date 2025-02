Kafountine : une trentaine de pêcheurs surchargent leur pirogue qui chavire en haute mer

Une tragédie a été évitée de justesse au large de Kafountine, en Basse-Casamance. Une pirogue de pêche artisanale transportant près d’une trentaine de pêcheurs a chaviré en pleine mer dans la nuit du 14 janvier, alors que l’équipage effectuait une sortie nocturne. Si aucun décès n’a été enregistré, l’incident met en lumière la nécessité d’un renforcement des mesures de sécurité pour les pêcheurs, rapporte L'Observateur.



Les naufragés étaient dans une pirogue appartenant à Nar Fall, un pêcheur de Joal spécialisé dans la pêche au filet. Ce type de pêche, particulièrement pratiqué la nuit, est très prisé à Kafountine, une zone poissonneuse.



Selon Abdoulaye Demba, coordonnateur du Conseil local de la pêche artisanale (CLPA) du département de Bignona, les pêcheurs ont été victimes de leur propre avidité. « Leur barque était déjà bien remplie, mais ils ont voulu en rajouter encore plus pour ne pas partager leur prise avec d'autres pêcheurs. Malheureusement, le poids excessif du poisson a fait chavirer la pirogue », explique-t-il.



Pris au piège dans les eaux agitées, les marins en détresse ont poussé des cris de secours, ce qui a alerté d’autres pêcheurs et navires à proximité. Une intervention rapide a permis de ramener tous les naufragés sains et saufs sur la terre ferme.



Mais leur barque, avec tout son matériel et sa précieuse cargaison de poisson, est restée au fond de la mer. Une opération de renflouement a été lancée le 2 février, avec l’appui du CLPA. Des plongeurs spécialisés, venus de Mbour, ont tenté de repérer l’épave grâce à un système de géolocalisation sous-marine. Cependant, les courants forts et la houle ont déplacé la pirogue, rendant sa récupération difficile. « Nous avons élargi les recherches et alerté jusqu’en Gambie », a précisé Abdoulaye Demba.





Cet incident relance le débat sur la sécurité des pêcheurs artisanaux au Sénégal. Le CLPA a exhorté le ministère de la Pêche à équiper les pêcheurs de dispositifs de géolocalisation pour faciliter les secours en cas de naufrage.