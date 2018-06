Kalidou Koulibaly : «Maintenant, il y a une Génération 2018»

Après la génération de 2002 composée de Fadiga, El Hadj Diouf Henry Camara et Cie, qui s’était qualifiée en quart de finale de la Coupe du Monde 2002, il y a maintenant une génération 2018. C’est l’avis du défenseur des « Lions » Kalidou Koulibaly.



«On a montré qu’on pouvait être un grand d’Afrique. On essaie d’écrire notre histoire. On sait qu’au Sénégal, on pense beaucoup à la Génération 2002. Maintenant, il y a une Génération 2018. On l’a montré », a indiqué le défenseur centrale de Naples dans un entretien avec « Le Quotidien » après la victoire du Sénégal sur la Pologne (2-1) le mardi passé lors du premier match des Sénégalais dans cette Coupe du monde.



Toutefois, cette victoire ne doit pas amener les joueurs à dormir sur leurs lauriers. Car selon Kalidou Koulibaly «Il ne faut pas trop se monter la tête. On a fait un bon match (victoire contre la Pologne, 2-1, mardi), mais il reste deux gros matchs à jouer pour se qualifier et on va tout faire pour y arriver. Le prochain match, contre le Japon, sera très difficile. On a vu qu’ils ont gagné contre la Colombie.»