Kalidou Koulibaly : « Pour les autres, on est favoris, mais moi je ne le pense pas »

Le défenseur central de l’équipe nationale de football du Sénégal Kalidou Koulibaly estime que le Sénégal n’est pas favori à la coupe d’Afrique des nations (Can), contrairement à ce que pensent beaucoup de ses coéquipiers.



« Pour les autres, on est favoris, mais moi je ne le pense pas. Il y a beaucoup de nations qui sont à un bon niveau. Il y a l'Egypte qui organise, il y a aussi l'Algérie et le Nigeria qui sont beaucoup plus favoris que nous. L'équipe n'a pas encore gagné de Can. Le Sénégal doit rester les pieds sur terre. Essayer de faire une grande Can, aller le plus loin possible et mettre en difficulté les plus grandes équipes contre qui on va jouer. Nous, on sait que ça va être difficile, mais le statut de favori n'est pas pour nous », déclare-t-il sur Zik Fm.



Le Sénégal figure dans la poule C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019), prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte, en compagnie de l’Algérie, du Kenya et de la Tanzanie.