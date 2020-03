Kanel: Face à la forte pression de la population, l'installation du comité de forage de Aouré est reportée(Jeunesse Aouré)

A Aouré, village situé au nord-est du Sénégal, le climat social est très tendu. Les populations de ce village, situé dans le département de Kanel, ont marché pour dénoncer le délabrement «avancé» du poste de santé, l’absence d’éclairage public, la gestion du maire de la localité.



Face à la forte pression de la population, l'installation du comité de forage est reportée par le Sous-préfet de Orkadiére jusqu'à nouvel ordre. Cela à cause de la forte détermination de la population de qui s'oppose catégoriquement à toute reconduction des proches du Maire que sont Samba Anne, Ismaila Sall et Alassane koum Borgo.



Ce trio constituait le comité adjoint hoc après la dissolution du bureau suite au détournement de plus de millions par Hamady Diallo neveu de Aguibou sow et cousin du maire. Apres une année de gestion ce trio avait refusé de rendre compte à la population de Aouré et se faisait payer 50 mille francs par mois en guise de salaire. Face à cette crise que les 3 quartiers de Aouré ont décidé en réunion avec le Sous-préfet de orkadiere de mettre en place un comité où chaque quartier va amener 5 délégués.



Le Maire Oumar Aguibou prétend que c'est la loi qui lui donne le droit de choisir le président le trésorier et le secrétaire général. Ce qui a conduit la colère de toute la population de Aouré. Heureusement Sous-préfet a compris le danger et a reporté la tenue du comité de forage jusqu'à nouvel ordre.