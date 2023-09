Kanye West voulait transformer sa maison de Malibu en "abri antiatomique”

Il assure par ailleurs n’avoir été payé que pour une semaine de travail. Il a finalement été licencié quelques mois plus tard, en novembre de la même année, après avoir refusé de condamner les fenêtres et couper l’électricité au sein de la demeure.

Abri antiatomique

Kanye West avait proposé d’installer des générateurs à l’intérieur de la maison, mais Tony Saxon craignait un risque d’incendie. Le rappeur l’aurait alors menacé et lui aurait dit qu'il le considèrerait comme “un ennemi” s'il ne réalisait pas son projet. “Si tu ne fais pas ce que je dis, tu ne travailleras plus pour moi, je ne serai plus ton ami et tu ne me verras plus qu’à la télévision”, lui aurait-il finalement lancé, avant de le virer.

Selon NBC News, qui cite également la plainte, la star souhaitait transformer sa villa en “un abri antiatomique des années 1910", démolir les salles de bains en marbre, les fenêtres, la plomberie et l’électricité. Il aurait par ailleurs voulu remplacer les escaliers par des toboggans.

Tony Saxon poursuit maintenant l’ex-mari de Kim Kardashian pour un certain nombre d’infractions au code du travail et plus d’un million de dollars de salaires impayés.

Selon la plainte déposée mercredi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles et consultée par le site américain TMZ, Tony Saxon a été engagé pour travailler sur ce projet en septembre 2021. Il raconte avoir presté des journées de 16 heures dans la villa de Kanye West. Il dormait parfois à même le sol de la propriété, alors qu'il travaillait en tant que “chef de projet, gardien et responsable de la sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7".