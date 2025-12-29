Kaolack : 114 kg de chanvre indien saisis dans une charrette en provenance de la Gambie

La journée de Noël a été marquée par une importante saisie de drogue dans la région de Kaolack. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Wakoungouna, sous le commandement de l’adjudant Abdoulakhate Gueye, ont intercepté une cargaison de chanvre indien dissimulée dans une charrette en provenance de la Gambie.L’opération a eu lieu aux environs de 15 heures, dans un contexte de forte affluence sur les axes de transport en cette période de fin d’année. À première vue, la charrette contrôlée ne transportait que des sacs de foin. Une fouille approfondie, effectuée juste en face des locaux de la brigade, a toutefois permis aux gendarmes de découvrir 114 sachets d’un kilogramme de chanvre indien soigneusement dissimulés sous le fourrage.Selon les premiers éléments de l’enquête, le convoyeur projetait de rallier la localité de Keur Maba Diakhou Ba après avoir franchi la frontière, avant de transférer la marchandise dans un véhicule à destination de Dakar. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ 15 millions de francs CFA.Le suspect a été immédiatement interpellé puis placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet de Kaolack. Cette opération, rapportée par iRadio, s’inscrit dans le cadre du renforcement des dispositifs de surveillance sur les axes frontaliers. En période de fêtes, les forces de défense et de sécurité intensifient les contrôles afin de lutter contre les trafics illicites qui cherchent à profiter de l’intensification des déplacements.