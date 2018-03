Kaolack : Le colonel Sefoulaye Sow demande au Cemga une amélioration des conditions de vie des militaires

Le commandant de la zone militaire numéro 3 de Kaolack, a profité de la visite du Chef d'Etat major général des armées à Kaolack, dans le cadre de ses tournées dans les régions, pour réclamer de meilleures conditions de vie pour les militaires.

Le colonel Séfoulaye Sow, après avoir rappelé l'objectif de la visite du Cemga, a assuré que le Général Cheikh Gueye a constaté les difficultés éprouvées par les militaires dans leurs bases.

"Pour ce matin, il a eu à écouter tous les chefs de corps, ainsi que le commandant de zone. Après on a eu à visiter des installations du camp militaire. Et là le Cemga a tâté du doigt les difficultés. (...) On peut retenir la valorisation des conditions de vie des soldats, notamment au niveau du réfectoire et des dortoirs. Et là, le Cemga a vu les problèmes", confie le colonel Sow sur les ondes de la Rfm.



Il assure que le Cemga a donné des orientations fermes, "avec un échéancier déterminé" pour le renforcement des conditions de vie des soldats, et pour que d'ici la fin de l'année, toutes les infrastructures soient réhabilités.