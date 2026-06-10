Kaolack : Une adolescente de 16 ans déférée pour le viol et la pénétration digitale d'une fillette de 13 ans

Une adolescente de 16 ans, K. Guèye, a été déférée, lundi 8 juin 2026 devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kaolack, pour « viol sur une mineure de moins de 13 ans ». L'infraction, prévue et réprimée par l’article 320 du Code pénal, fait suite à des « attouchements et des pénétrations digitales répétés » commis sur son amie et voisine de quartier, S. Kabou. L'enquête, bouclée par la Section de recherches de la gendarmerie locale, a mis en évidence des indices graves et concordants contre la mise en cause.







Les agressions Selon les informations de Seneweb se déroulaient à huis clos dans le quartier populaire de « Passoire ». Profitant de la régularité des visites de la victime, une élève en classe de CE2, K. Guèye l'isolait dans la chambre de sa propre mère, verrouillant la porte à double tour avant de passer à l'acte. Le dernier abus en date a provoqué des traumatismes et des saignements importants. Prise de douleurs persistantes, la fillette a fini par tout confier à sa mère, qui a immédiatement porté plainte auprès des services de la gendarmerie.







Pour tenter de se disculper, la mise en cause a soutenu devant les enquêteurs que la fillette l'avait provoquée en premier par des danses obscènes avant de l'agresser. Une version jugée « fallacieuse » par la Section de recherches, d'autant que l'adolescente avait déjà avoué les faits à sa propre mère après la réception de la convocation.







L'échafaudage de sa défense a définitivement été balayé par les conclusions médicales. Les examens requis à la clinique Diarama Cheikh Al Islam et à l’hôpital régional de Kaolack ont formellement établi la réalité des violences physiques, concluant à des lésions vulvaires ainsi qu'à une vulve béante avec présence de lambeaux d’hymen. L'adolescente est désormais entre les mains de la justice.

