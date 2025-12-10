Migration irrégulière : 89 Sénégalais dont 04 morts interceptés au large de Nouadhibou

Quatre-vingt-neuf (89) candidats à la migration irrégulière, tous des Sénégalais ont été interceptés à bord d'une pirogue au large de Nouadhibou (Rosso, au sud de la Mauritanie, sur le fleuve Sénégal) après sept (7) jours en mer. Parmi ces migrants qui sont tous des hommes dont un mineur, quatre (04) ont trouvé la mort dont deux originaires de Touba (située à environ 194 km à l'est de Dakar).



Selon L'Observateur, ils ont été mis à la disposition du chef de l’Antenne Régionale de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (Dntl) par le commissariat spécial de Rosso (Mauritanie).



La même source de renseigner que plusieurs recruteurs et membres de l’équipage ont été identifiés et conduits devant le Procureur de la République Financier du Pool judiciaire Financier près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.



Selon les enquêtes de la Dntl, ces candidats à l’émigration irrégulière avaient versé des sommes variants entre 50 000 FCFA et 80 000 FCFA à des recruteurs identifiés sous les noms de Babacar Fall, Yaram, Mandarou Dièye alias Dame, Yoro Ba dit Yaram et Yankhoba, afin de participer à ce voyage clandestin.



Les migrants ont indiqué avoir été hébergés à Carrefour Diaroumé (Sédhiou) avant de prendre le départ en direction de la Gambie. Ces derniers ont rebroussé chemin après sept en mer à cause de l’épuisement des vivres. C’est dans ces circonstances qu’ils ont été secourus à Nouadhibou (Mauritanie) par la marine nationale et la Croix-Rouge Internationale. Par ailleurs, les migrants ont signalé que parmi eux, 04 personnes ont trouvé la mort dont une femme, et deux hommes originaires de Touba, identifiés sous les noms de Khadim Ndiaye et Cheikh Ndiaye.



La poursuite des investigations a permis d’identifier sept membres de l’équipage : Alassane Ndour, Babacar Cissé, Ahmed Cissé, Cheikh Ndiaye, Mamadou Cissé, Mouhamed Sy et Daha Sonko. Interrogés, les mis en cause ont reconnu sans détour les faits qui leur sont reprochés.



D’après les précisions des enquêteurs, ces derniers ont déclaré avoir été recrutés par les capitaines principaux, en l’occurrence, les nommés Babacar Fall et Yaram sans autres précisions, pour participer à la conduite de la pirogue devant rallier l’Europe. Les prévenus ont aussi confirmé à l’unanimité avoir pris le relais pour piloter la pirogue à plusieurs reprises durant le trajet. En revanche, les membres de l’équipage ont été arrêtés par la police mauritanienne et n’ont pas été remis aux autorités sénégalaises.



Concernant les circonstances des décès, les prévenus ont expliqué que l’agitation de la mer a provoqué la chute des deux premières victimes, dont Khadim Ndiaye dans l’eau. La troisième, Cheikh Ndiaye a succombé au froid, ayant choisi de passer la nuit dans la caisse contenant les bidons de carburant, intoxiqué par les vapeurs. La quatrième personne non encore identifiée, est décédée lors de la prise en charge par les services compétents à Nouadhibou.



A l’issu de l’enquête, les nommés Ahmed Cissé, Cheikh Ndiaye, Mouhamed Sy, Daha Sonko, Alassane Ndour et Babacar Cissé ont été conduits le 08 décembre 2025 à 11 heures, devant le Procureur de la République Financier du Pool Judiciaire Financier près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.



Les recherches pour interpeller les recruteurs Moundarou Dièye alias Dame, Moussa Cissé, Yoro Ba dit Yaram, Amadou Faty, Modou Ndao, Cheikh Abdou, Ibrahima et Yankhoba sont demeurées vaines, mais se poursuivent activement.