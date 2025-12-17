CAN 2025 : Pape Thiaw muscle son staff avec l’arrivée de Benjamin Guy et d’autres renforts attendus

À quelques mois de la Coupe d’Afrique des nations prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le sélectionneur national Pape Thiaw continue d’affiner son dispositif.



Selon les informations rapportées par L’Observateur dans son édition de ce mercredi, le staff technique des Lions a été renforcé avec l’arrivée de Benjamin Guy, préparateur physique chevronné au parcours solide dans le football français. Passé notamment par Saint-Étienne, Montpellier, Brest et Dijon, Benjamin Guy cumule une riche expérience avec plusieurs saisons en Ligue 1 et en Ligue 2. Déjà aperçu au stade Abdoulaye-Wade lors des premières séances de travail de la sélection, il a d’abord observé aux côtés du préparateur physique en place, coach Flamma, avant de s’impliquer plus activement lors de l’entraînement de mardi.



Une présence discrète mais stratégique, interprétée par le quotidien du Groupe futurs médias comme une volonté de peaufiner les réglages physiques à l’abri des regards.

Mais ce renfort ne serait qu’un début. Toujours selon L’Observateur, la Tanière devrait accueillir d’autres renforts dans les prochains jours. Deux à trois masseurs ainsi qu’un autre préparateur physique sont annoncés pour compléter le dispositif médical et technique. D’après les mêmes sources, ces nouveaux membres auraient déjà commencé à travailler avec le groupe, dans l’attente de l’officialisation par la Fédération sénégalaise de football.

