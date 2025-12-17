Journée de la Diaspora : les Sénégalais du Maroc plaide pour une assurance de «décès-rapatriements» de corps

Le président de l’Association des ressortissants sénégalais au Maroc, Babacar Dièye, a plaidé ce mercredi pour la « mise en place d’une mutuelle de santé et d’une assurance de décès-rapatriement de corps » pour les Sénégalais de l’extérieur, dans une série de doléances adressées au Président Diomaye Faye, lors de la journée de la Diaspora.



M. Dièye a demandé que « cette assurance soit financée sur un prélèvement de transfert de fonds de la diaspora, surtout que les Sénégalais de l’extérieur constituent une force vive et un capital humain inestimable, avec des transferts d’argent annuels représentant environ 10% du PIB. »



Le président d’Association a également demandé la mise en place d’un organisme capable de comprendre les réalités de la diaspora. «Nous souhaitons la mise en place du haut conseil des Sénégalais de l’extérieur ou d’une structure composée de personnes sources très représentative des communautés de chaque État d’accueil. Avec un co-secrétariat permanent établi au Sénégal, il sera un organe consultatif pour les politiques publiques », a déclaré Babacar Dièye. Pour lui, cette entité « pourra gérer la mise en place d’une banque de projets prioritaires ».



Tout en annonçant la volonté de la diaspora à « investir » et à œuvrer « pour un développement significatif » du Sénégal, il a cependant souligné la nécessité « d’un environnement favorable, d’une sécurité juridique et d’un accompagnement administratif ». La journée de la diaspora est à sa première édition. Elle vise à mieux « comprendre les aspirations » des Sénégalais de l’extérieur pour mieux les intégrer dans les politiques publiques du pays.

