Mondial 2026 : des restrictions américaines pourraient priver des supporters sénégalais des matchs aux États-Unis

À l’approche de la Coupe du monde 2026, qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, une décision prise par les autorités américaines pourrait empêcher certains supporters sénégalais de se rendre aux États-Unis.



Selon The Athletic, un décret signé par Donald Trump interdit l’entrée sur le territoire américain aux ressortissants de 14 pays, dont le Sénégal. Cette interdiction concerne aussi les visas touristiques, habituellement utilisés par les supporters pour assister aux matchs. En revanche, les joueurs, les membres du staff et leurs familles sont autorisés à entrer aux États-Unis. Concrètement, cela signifie que les supporters sénégalais ne pourront pas assister aux matchs du Sénégal joués aux États-Unis.



Mais la situation est différente pour le Canada. Lors de la phase de groupes du Mondial 2026, le Sénégal jouera au moins un match à Toronto, au Canada, contre le vainqueur d’un barrage intercontinental dont l’identité n’est pas encore connue. Les supporters sénégalais pourront donc se rendre au Canada pour assister à cette rencontre, car les restrictions américaines ne s’y appliquent pas. Le Sénégal affrontera également la France et la Norvège, lors de matchs programmés aux États-Unis. La Coupe du monde 2026 débutera en juin 2026 et marquera une première historique avec 48 équipes réparties dans trois pays hôtes.