Kaolack: deux jeunes meurent dans le chavirement d’une pirogue

Mané Faye âgé de 16 ans et Mbaye Babacar Sall ont perdu la vie vendredi dernier après le chavirement de leur pirogue à Kaolack.



Les victimes étaient revenues d’un match de football qui se tenait au village de Keur Socé Coumba.



Cherchant un chemin plus rapide, ils ont décidé d’emprunter la voie maritime. Mais malheureusement, l’embarcation a chaviré au large du fleuve Saloum.



Informées, les populations du village ont réalisé des recherches. Finalement, c’est hier dimanche vers 13 heures que le corps de Mané Faye habitant au village de Keur Demba dans la commune de Ndiaffate a été retrouvé.



Poursuivant les recherches, la dépouille de Mbaye Babacar Sall sera repêchée au environ de 15 heures grâce à la collaboration des populations qui s’étaient mobilisées avec les sapeurs-pompiers.



Les corps des deux jeunes sont déposés à la morgue du centre hospitalier régional de Kaolack et une enquête a été ouverte, renseigne "Senenews".